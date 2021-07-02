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أخبار العالم

البرلمان العربي يوقع بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا

صدى البلد

وقع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي ممثلة في الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل نائب رئيس الشبكة، وذلك على هامش جلسة البرلمان العربي الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

جاء توقيع هذا البروتوكول في إطار اهتمام البرلمان العربي بتوثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية والدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إعطاء قوة دفع لتسهيل وتيسير التعاون بين البرلمانيين والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، من خلال تقاسم المعارف وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

كما أكد الجانبان، أن البرلمانيين شركاء أساسيون في السياسات المرتبطة بمحاربة الفقر والجوع وسوء التغذية، مشددين على الأدوار التشريعية والرقابية التي يضطلعون بها، والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى استحداث آليات وأدوات جديدة لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، ورفع درجة الرصد والتعبئة وطرح الحلول والمبادرات للتصدي للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا"، وعلى رأسها تحديات الأمن الغذائي.

البرلمان العربي الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي إفريقيا العالم العربى جهاد عبد الله الفاضل

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