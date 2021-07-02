أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها:

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق

أعلن الفنان سامح الصريطي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وفاة مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق، منذ قليل.

حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد شائعات زواجها من الفنان عمر كمال، خاصة بعد فيديو كليب أغنتهما الجديدة “أوعدك”.

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قال الإعلامي محمد علي خير، إن الفنانة لا تستطيع الخروج من المستشفى، ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأكسجين.



اليوم .. محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي



يستعد الفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل أول حفلاته الصيفية.

ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي، خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة من بينها “على خدك”، و"حب غلط"، و"جنة تكفينا"، و"بقت معايا"، و"تمثيلية"، و"انتي وانا"، وغيرها من الأغاني.

وداعا يا قديس التصوير.. سعيد شيمي ينعي رمسيس مرزوق برسالة مؤثرة



نعى المصور السينمائي سعيد شيمي، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا اليوم عبر حسابه الرسمي عبى فيسبوك.

سأفتقدك.. هاني رمزي ينعى رمسيس مرزوق

نعى الفنان هاني رمزي مدير التصوير رمسيس مرزوق، الذي رحل عن عالمنا اليوم عبر حسابه الرسمي فيسبوك.

وكتب الفنان هاني رمزي: رحل عن عالمنا الفنان العالمى مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق أحد رموز فن التصوير فى مصر والعالم والذى شرفت بالعمل معه كثيراً”.

نبيل الحلفاوي عن خطأ الشناوي حارس الأهلي: تجاوزوا مرحلة التقييم



‏علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي خطأ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أمس والذي أسفر عن تعادل بيراميدز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.



وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏فنانين كبار زي محمود مرسي مثلا أو أحمد زكي أو الفخراني أو غيرهم لما يتهاونوا في اختيار دور سيء ممكن يتعرضوا لانتقاد عنيف. لكن لا يمكن تقييمهم كفنانين ضعاف. لأنهم تجاوزوا مرحلة التقييم نفس الشيء بالنسبة لموسيماني أو الشناوي أو قفشة.. تجاوزوا مرحلة التقييم. الكلام لخالطي الأوراق".