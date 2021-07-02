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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد عبد الجليل: وداعا رمسيس مرزوق

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

نعي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسى، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ81 عاما.


و ذكر عبد الجليل أن الراحل كان من أهم رموز التصوير السينمائي في مصر والوطن العربي ، وأن برحيله فقدت السينما المصرية أحد أعمدتها حيث كانت أعماله بمثابة الطريق الذي يسير عليه السينمائيين، حيث قدم الراحل  خلال سنوات عديدة أعمالآ هامه ستظل بمثابة تاريخ يتعلم منه الأجيال.


و تقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

 

يذكر أن رمسيس مرزوق قد حصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963.


لم يكتف بذلك وإنما حصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983.

وقد تعاون مرزوق مع أغلب المخرجين الذين اعترفوا بموهبته وأهميتها فى ثقل أعماله، وعلى رأسهم المخرج يوسف شاهين الذى عمل معه فى أغلب أفلامه مثل المهاجر، اسكندرية نيويورك.

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كما أقام العديد من المعارض الفنية والتي وصلت لإيطاليا حيث أقام أكثر من معرض داخل العاصمة روما.


من أبرز أعماله معالي الوزير، حين ميسرة، توت توت، الصعود إلى الهاوية.و لم يكتف بنجاحاته فى السينما وإنما له العديد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل وجه القمر للنجمة فاتن حمامة.

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