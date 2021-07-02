أخبار التعليم.. ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. جامعة القاهرة تتصدر المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. جامعة حلوان: انتظام أعمال الكنترولات لسرعة إعلان النتائج
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:
كلية الآثار جامعة القاهرة تعلن فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى
أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماسات على نتائج مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني (دور مايو ٢٠٢١) ، حتى يوم الإثنين ٥ يوليو .
غدا.. أخر موعد للتقديم ببرنامج الطلاب المصريين التابع للبحث العلمي
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تم تعديل آخر موعد للتقديم على البرامج التالية:
ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية البالغ عددها 21 مدرسة على مستوى الجمهورية.
آداب حلوان تنظم حفل مشروعات تخرج شعبة التمثيل والإخراج
ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب حفل مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل والإخراج وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.
الأحد..هندسة عين شمس تحتفل بأوائل الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة مع جامعة إيست لندن
تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، بأوائل دفعات طلاب كلية الهندسة الحاصلين علي الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة والتي تبلغ ١١ برنامجا بالشراكة مع جامعة ايسن لندن
جامعة حلوان: تستعد لإقامة مهرجان مسرح المنوعات
أكد الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، على مواعيد إقامة مهرجان مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021.
تمويل مراكز دعم وتأهيل طلاب 5 جامعات بـ 7.5 مليون جنيه
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.
جامعة القاهرة تتصدر المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب
تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل تحت شعار "في القراءة حياة".
جامعة حلوان : انتظام أعمال الكنترولات لسرعة إعلان نتائج الامتحانات
كشف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب عن موعد، انتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، ومواعيد إعلان نتيجة الامتحانات النهائية.
جامعة الوادى الجديد تكرم باحثين بكلية الآداب.. صور
كرمت جامعة الوادى الجديد، خلال جلسة مجلس الجامعة، باحثين بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب لفوزهما بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية.