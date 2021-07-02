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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق في مخزن قطن ببني سويف

حريق بني سويف
حريق بني سويف

نشب حريق منذ قليل، في مخزن قطن بجوار مزلقان الفيوم بالطريق الزراعي الجيزة أسيوط، قرب مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، ودفعت مديرية أمن بني سويف ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

 

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق بمركز الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل اي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الاولية حدوث ماس كهربائي.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، كما انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحريق لنقل اي مصاب جراء الحريق.

 

وانتقل المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق،  مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

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