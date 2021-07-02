القوى العاملة: توفير 5.5 ملايين فرصة عمل واسترداد 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة

العمال المصريين

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الوزارة حققت الكثيرة من الأشياء المميزة خلال الـ 7 سنوات الماضية، موضحًا أنه تم توفير فرص عمل كثيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن البطالة فى عام 2013 كانت 13.2% وانخفضت لنسبة 5.8% فى الـ 7 سنوات وتم توفير 5.5 ملايين فرصة عمل.



ولفت إلى أن المشروعات القومية والمدن الجديدة توفر فرص عمل للمواطنين وهذه من الأشياء الإيجابية، وكشف أن القوى العاملة تعمل على مصلحة المواطنين وأنه تم استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية.



وقد شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 25 يونيو الماضي إلى 2 يوليو الجاري- منها إنجازات متتالية فى مجال القوى العاملة منذ تولي الرئيس السيسي للرئاسة منذ 7 سنوات ، وتوفير 4027 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتشغيل فى 14 محافظة ، ومبادرة مصرية - عربية للعمالة الفلسطينية علي مائدة مؤتمر العمل العربي المقبل ، وتحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين مصريين توفيا بشركة قطاع خاص ببورسعيد ، وتعيين 6047 شاباً فى 5 محافظات، وتحصيل مستحقات أسرتين فى معاش زوجهما المتوفيين بإيطاليا .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وجاء في إنجازات السنوات السبع الماضية، أن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى كل القطاعات ، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأولي الرئيس السيسي عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات ، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

كما قامت الوزارة باسترداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج ، و ساهمت في خفض معدل البطالة من 13% إلي 7.2%، وصرف 6 مليار و 261 مليون جنيه لتوفير الأمان للعمالة غير المنتظمة ، و صرف مليار و20 مليون جنيه مرتبات العاملين بقطاع السياحة المضارة من كورونا ، وتطوير 38 مركز تدريب ثابت.. وتطوير وتحديث 27 وحدة متنقلة للتدريب على 3 مهن يحتاجها سوق العمل ، و البدء في التحول الرقمى لإنجاز الأعمال بسرعة ويسر لتقديم خدمة أفضل للمواطن ، وكذلك توفيق أوضاع 2230 منظمة نقابية عمالية ، وفوز 18000 عضو ، وتأسيس 100 منظمة نقابية جديدة .

وأعلن وزير القوي العاملة ، أنه سوف يعرض علي مؤتمر العمل العربي في دورته المقبلة مبادرة للعمالة الفلسطينية بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير المواد الخام والمعدات اللازمة والأجور أصحاب تلك المهن لفترة زمنية يتم تحديدها ، حتى يتمكنوا من الإنتاج ، ثم إنشاء شركة من جميع الأطراف العربية الراغبة فى المشاركة وتقديم الدعم تكون مهمتها الأساسية تسويق تلك المنتجات سواء الكترونياً أو غيرها من سبل التسويق ليعود الناتج للعمال الفلسطينيين.

وكشف الوزير عن أنه هناك توجه لقيام أحد الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة يتم عرض المنتجات المصنعة تحت شعار (صنع فى فلسطين تحت الاحتلال)، تضاهى فيها تلك المنتجات فى الجودة ما تقدمه شركات عالمية أخرى ، تتولاها الشركة التي سيتم إنشاؤها ، وطلب المعدات اللازمة لتحقيق ذلك ، ومواد الإنتاج الأولية وكل الدعم المطلوب واللازم للبدء فى تلك المشروعات .