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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مين ميحبش فاطمة.. أم تساعد ابنها على عربية الكبدة في الشارع

صدى البلد

في ظل ما نسمع عن جفاف المشاعر بين الأهل والأبناء ونري بشكل يومي ابنا بلقي بأمه وأبيه في دار للمسنين وأما تلقي بأبنائها في دار رعاية للأيتام، هناك سيدة تتخطي من العمر 50 عاماً لديها ثلاثة أبناء ميسورين الحال قررت أن تعول ابنها في أزمتة المالية لتساعدة علي العربية الخاصة به لبيع الكبدة بالجيزة في الشارع.

قالت فاطمة لـ "صدى البلد" إنها تعمل مع ابنها منذ ستة أشهر بعد أن أشتدت أزمة كورونا وتعرض الجميع لأزمات مالية وخسر ابنها محله الخاص ببيع النظارات، وهو لديه ثلاثة أبناء وزوجته يحتاجون إلى التعليم والماكل والملبس بالإضافة إلى الاحتياجات الحياة اليومية.

ساعدت فاطمة أبنها في شراء تلك السيارة وشاركته في طهي الطعام كأي ربة منزل، بالإضافة إلى أنها تعتبر المدير المالي للمشروع، وأعتاد زبائن العربية علي وجود الحجة فاطمة ويعتبرون كلامها كالشهد علي قلوبهم، بالإضافة إلى ضحكتها التي تمنع عنهم الحزن وتدخل السرور إلى قلبهم.

وأكدت فاطمة أنها لا توافق على عمل زوجات أبنائها فهي ترى نفسها بأنها أولي من يساعدهم في أزماتهم، كما أنها تعودت علي هذا منذ أن توفي زوجها وأصبحت هي الأب والأم وعائل الأسرة، مشيرهً الي أنها تعمل علي العربية منذ الساعة الرابعة عصراً حتي الساعة الثانية صباح اليوم التالي حتي تواكب إحتياجات الزبائن.

كما أنها تحاول تنوع الطعام المقدم من العربية حتي يتناسب مع جميع الأوزاق فإنها تقدم "الكبدة والسوسيس والبطاطس والهوت دوج وغيرها "وتتراوح الأسعار بين 5 إلى 15 جنية للسندوتش الواحد.

 

الكبدة عربية الكبدة مين ميحبش فاطمة الشارع دار المسنين

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