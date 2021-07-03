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لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن أزمة سد النهضة وتحركات والجهود المصرية لحماية حقوقها المائية وتحدث عن كل ما يخص سد النهضة والتعنت الإثيوبي وموقف الاتحاد الإفريقي من المفاوضات كما استعرض تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.


أزمة سد النهضة


بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات روما عددا من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- " حديث جانبي للوزير سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات روما.. لتناول عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة".


مفاوضات سد النهضة

سد النهضة


بحث سامح شكري،‬ وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة خارجية كينيا راشيل إمامو، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية⁧‫ سد النهضة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن اللقاء يأتي في إطار زيارة الوزير شكري الحالية إلى روما، حيث يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.


قضية سد النهضة


ومن المقرر أن يشارك الوزير شكري أيضا في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف؛ للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أعلن مسؤول حكومي كبير أن السودان رفض مقترحا من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة، وذلك بعد تلقي الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشان السد لذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوداني بارز قوله، اليوم الأحد، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة "ليس حقيقيا" وإنما "وسيلة لكسب الوقت"، مضيفا أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يأتي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
ولمزيد من التفاصيل حول وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة شاهد الفيديو التالي..

سد النهضة أزمة سد النهضة مفاوضات سد النهضة قضية سد النهضة الاتحاد الافريقي

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