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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة برفع الإشغالات المخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتزامن مع متابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

 

واضاف محافظ الشرقية انه شنت رئاسة مركز ومدينه أبو حماد حمله لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة شملت مناطق  شارع الجيش ، شارع بورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

تحرير 122 محضر مخالفة و ضبط 13 طن لحوم وأسماك مخالفة في الشرقية

وقامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح و شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات من شارعى سعد زغلول والحدادين بالمدينة، وتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين.

 

ونفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع اللافتات والإعلانات غير المرخصة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة شملت (شارع ٢٣ يوليو بامتداده من أمام مسجد النصر وحتى الساحة الشعبية) .

 

وتواصل رئاسة مركز ومدينه بلبيس و شرطة المرافق حملات رفع الإشغالات من الشوارع وأسفرت عن تحرير محضر نبش قمامه و (٨) محاضر إشغال طريق ، كما تم رفع وضبط (١٣٩) إشغال مخالف وتم تغريم (٤) مواطنين لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقيه و تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي لتقديم الشيشة وتم مصادرة (٤) شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات من شارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع محمد حسين وشارع الشهيد طيار بالحسنية وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

 

وفي سياق متصل شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه وأسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها و تغريم ٨ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية وعلي صعيد آخر تم رفع عدد ٤٠ حاله إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وعلي جانب اخر فقد استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، والتي قامت بدعم الإدارة الصحية بالزقازيق، بكمية من المستلزمات الطبية، الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، متمثلة في عدد ٥٠ كولمان سعة ٨ لتر، وعدد ٥٠٠ كيس تبريد لحفظ الطعوم، وتوفير عدد ٣ سيارات ميكروباص لخدمة الفرق المتنقلة أثناء الحملة بمدينة الزقازيق،  تأكيداً لدور المجتمع المدني، ومختلف مؤسسات الدولة في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، للحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة.

 

ووجه وكيل الوزارة مدير إدارة الزقازيق الصحية، بإستلام التبرع، ودخوله الخدمة، لصالح المواطنين بالمحافظة، مقدما الشكر للنائبة، لدعم المنظومة الصحية بالشرقية، مثمناً دور المجتمع المدني لدعم القطاع الطبي ومساندة الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا، والدور الوطني لأعضاء مجلس النواب، ومشيدا بالمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

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