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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الشرقية..تشميع صيدلية وضبط أدوية منتهية الصلاحية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يجرى تكثيف جهود إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالشرقية الهادفة نحو إحكام الرقابة علي سوق الدواء وضبط الصيدليات المخالفة ضماناً لتوفير مستحضر دوائى آمن للمواطنين، وأحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

 

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة مشتركة للمرور علي الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، مما ينعكس ذلك علي منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والارتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥٣٥ مخالفة دوائية تنوعت ما بين أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

 

وفي سياق متصل قام مفتشي الحملة بتشميع صيدلية أخري داخل المدينة صادر بحقها قرار غلق إداري لمخالفة عدم تعيين مدير، كما شن مفتشي العلاج الحر والصيدلة حملة علي مستشفى خاص بمركز الابراهيمية، تم خلالها ضبط وتحريز  ما يقارب ٢٠٠ وحدة دوائية (عبوة/أمبول/قطعة/زجاجة) منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة والعلاج الحر ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية علي جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمديري الصيدلة والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر، ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة حفاظاً علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية ضبط تحرير مخالفة حملات القانون اخبار المحافظات

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