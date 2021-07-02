جمارك مطار القاهرة تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب مصري.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا إلى مطار القاهرة اشتبه تونى فكرى في راكب مصري قادم من اليونان .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY في مطار القاهرة، بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك في مطار القاهرة قرر تشكيل لجنة من إسلام ماهر تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتبين وجود 105 شريط بكل منه 14 قرصا بإجمالي 1470 قرصا من عقار أوكسى كونتين المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة بجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 95 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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