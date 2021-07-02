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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية مكثفة لإدارة مراقبة الأغذية

جانب من حملات صحة
جانب من حملات صحة الدقهلية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق مراقبة الأغذية  بالمرور على 24 منشأة غذائية وتمت التوصية بغلق 8 منشآت لعدم وجود ترخيص و2 منشأة لوجود مصدر تلوث ونقص شديد في الإشتراطات الصحية.


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.


كما أسفرت الحملة عن إعدام حوالي 245 كيلو جرام أغذية متنوعة و116 لتر عصائر وزيوت للتغير في الخواص الطبيعيه وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


 كما تم سحب 36 عينة و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص  للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 


كما تم تحرير  27 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد بين الطاولات.


وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

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صحة الدقهلية سعد مكى حملات

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