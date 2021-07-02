تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان في الدوري المصري

أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة أسوان، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران - ضياء قنديل - رجب بكار - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.

غياب شادي حسين

وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه أسوان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا للعودة لطريق الانتصارات وتحقيق الفوز على أسوان لتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة .