أخبار التوك شو .. وزيرة الثقافة: الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة.. والأرصاد تحذر: درجة الحرارة بعيدا عن الظل تتجاوز 40 درجة مئوية

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، مجموعة من الأخبار والقضايا الهامة ، من بينها :

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.



قال إسلام بيومى، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض هذا العام يعتبر إستثنائي نتيجة لتفشي فيروس كورونا فى مصر والعالم، وأيضا لأن صناعة النشر تواجه مشكلة كبيرة جدا فى ظل عدم وجود فرص للبيع وتأجيل معارض وإلغاء بعضها على مدار العام.

وأضاف مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه للمرة الأولى يقام معرض الكتاب فى شهر يونيو، موضحا أن كورونا لن تؤثر على خروجه من التصنيف الدولى، حيث أنه رقم 2 على مستوى العالم.

روى شريف صالح، أحد مصابي ثورة 30 يونيو في بورسعيد، تفاصيل مشاركته في ثورة 30 يونيو، قائلا: " الشعب المصري أجمع شارك في أحداث مريرة ما قبل ثورة 30 يونيو "، متابعا: الوضع في بورسعيد كان مختلف ومشتعل للغاية قبل ثورة 30 يونيو.



وأضاف "شريف صالح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بورسعيد شدة عنف ودماء وأحداث شديدة من أجل القضاء على الجماعة الإرهابية، مسترسلا: كان من الرائع تسجيل تلك الأحداث واللحظات في فيلم القرار ليرى العالم أجمع هذه الأحداث.

تحدثت الدكتورة غنوة الموجى، أبنة الموسيقار الكبير محمد الموجى، عن العلاقة بين والدها محمد الموجى وعبد الحليم حافظ، قائلة إن أغنية "صافيني مرة" لم تكن أول لقاء بينهما، ولكنها كانت نقطة الإنطلاق لهما.

وأضافت غنوة الموجى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنهم تعرفا على بعضهما من خلال سماع محمد الموجى لصوت عبد الحليم في الإذاعة فى إحدى شوارع وكان وقتها يشارك في بعض الأعمال للإذاعة، وطلب أنه يلحن لعبد الحليم حافظ، ومدير الإذاعة حينها قبل بسبب روعة الموجى فى التلحين.

وتابعت غنوة الموجى أن جميع ألحانه كانت قريبة من عائلته، "أحنا كنا بنعاصر ولادة اللحن دا.. خاصة أعماله الخاصة بعبد الحليم.

قال الدكتور محمد يوسف ، مسؤول كارت الفلاح بوزارة الزراعة ، إن الوزارة حولت استخدامات الدفاتر والأوراق ، إلى أجهزة مميكنة ، ومنها البطاقة الورقية تم تحويلها لـ " كارت المزارع " ، والذي تميز مؤخرا بالعمل كـ حساب بنكي في البنك الزراعي .

وأضاف الدكتور محمد يوسف ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترانيوز " ، أن المزارع يستلم حصته في الأرض من خلال الكارت الخاص به ، مما يمنع ظاهرة " السوق السوداء " ، أو التعدي على مزارع آخر .

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة التي تعلن من قبل هيئة الأرصاد ، هي درجة الحرارة في الظل ، موضحا أنه مع التعرض لأشعة الشمس ، والرطوبة العالية ، يسبب ذلك الشعور بإرتفاع أكبر في درجة الحرارة .

وأَضاف الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن درجات الحرارة خلال التعرض لأشعة الشمس تتجاوز الـ 40 درجة مئوية ، بالقاهرة الكبرى ، متابعا : " شهر 7 وشهر 8 أكثر الشهور حرارة ورطوبة في مصر " .

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ فيروسات ، تعليقا على العثور على أجسام مضادة لـ فيروس كورونا في القطط والكلاب ، إن معدلات الانتشار الواسعة بين البشر بفيروس كورونا ، هي دليل على الانتشار السهل والبسيط لـ " كورونا " ، موضحا أن القطط والكلاب هي أحد الحيوانات التي تختلط مع البشر بشكل واسع ، معقبا : " هناك أكثر من دراسة تثبت انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان " .

وأضاف الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ فيروسات ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن عدوى فيروس كورونا سواء في الإنسان أو الحيوان ، تعتمد على وجود المستقبلات ، وبالتالي فإن مدى توافرها يعكس انتقاله بسهولة .

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الفيروسات والأوبئة بجامعة توتنجهام، تعليقا على تحذير منظمة الصحة العالمية، من اجتياح موجة وبائية جديدة لأوروبا بسبب متحور "دلتا"، إن الكثير توقع أن متحور دلتا، سيتنشر بطريقة كبيرة فى أوربا، رغم عملية أخذ اللقاح التى تتم فى معظم الدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن اللقاحات تقى المواطنين من دخولهم المستشفيات، ولذلك ننصح بحصول المواطنين على اللقاحات.



قال محمد الفقي ، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب ، إن الجماهير أصرت على القدوم لمعرض الكتاب في نسخته 52 ، على الرغم من الأجواء الحارة ، موضحا أن مبادرة وزيرة الثقافة تحت عنوان “ثقافتك كتابك ” ، وفرت الكتاب بحد أقصى 20 جنيها ، مما ساعد على زيادة الإقبال .

وأضاف محمد الفقي ، خلال لقائه على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن قطاعات الحكومة بالكامل ، إلى جانب بعض من دور النشر الخاصة ، تشارك في إحياء المعرض ، من خلال تلك المبادرة .

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تصنيع مشتقات البلازما.. حلم يتحقق".



وتكمن أهمية تصنيع مشتقات البلازما في مصر في أنها تضع البلاد بين 5 دول فقط على مستوى العالم التي تقوم بتصنيع مشتقات البلازما حتى الآن، وتعتبر مصر هي الأولى في أفريقيا في هذا المجال، إذ تعتبر البلازما إحدى مكونات الدم وتشكل 55% من حجمه.



وللبلازما دور مهم في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية والهرمونات وغيرها، وتستخدم مشتقات البلازما في علاج أمراض الدم في عملية معقدة للغاية إذ تتم تجزئة البلازما في مكوناتها لغرض استعمال تلك المكونات حسب الحاجة إليها وسيخدم المشروع 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض امراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم بخلاف توفير احتياجات مصر من مشتقات البلازما وسعي الدولة من خلاله إلى التصدير للبلدان الأفريقية.