بمساحة 277متر... افتتاح مسجد التنعيم بالمنشية البحرية بـ الإسكندرية

افتتح الشيخ محمد خشبة، مدير مديرية الأوقاف ووكيل الوزارة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد التنعيم بالمنشية البحرية، التابع لإدارة الرمل، في حضور الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بالمديرية.

وقال الشيخ خشبة إن مسجد التنعيم من ثلاثة طوابق، الدور الأول سيدات والباقي رجال، ومساحته تعادل 277 م، وتابع لقسم المنتزه ثالث بإدارة أوقاف الرمل.

أقرأ أيضًا:

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وكل فئات المجتمع خلف القائد السيسي

وأضاف خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن افتتاح هذه العدد من المساجد مؤخرًا يأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد الفريق عبدالمنعم رياض بمنطقة سموحة الجديدة ، تخليدًا لذكرى القائد العظيم، حيث يقع المسجد على مساحة ١٠٫٤ فدان بالغابة الترفيهية أمام مبنى محافظة الإسكندرية الجديدة وبجوار فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة.

كما تم افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، كجزء من خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وتتراوح مساحة المساجد بين ٧٥٠ م و١٠٠٠ متر مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة والتي تليق ببيوت الله عز وجل، وكل مسجد ملحق به دار مناسبات واسعة رحبة.

وتعتبر هذه المساجد جزءا من المشروعات القومية للدولة المصرية، والتي تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات وشتى الميادين، وتجمع هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط.