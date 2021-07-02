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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي

يستعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، للإعلان عن قائمة منتخب مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وتأكد موعد إعلان القائمة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2020.

 

وقال مصدر، أن شوقي غريب قرر إقامة معسكر للقائمة المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة يوم 6 من الشهر الجاري.

 

وأضاف المصدر، أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قرر خوض وديتين مع منتخبات قوية قبل السفر لطوكيو، ولكن لم يفصح حتى الآن عن هويتهم.

 

وتأكد ضم 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقائمة منتخب مصر الأولمبي المقرر الإعلان عنها بعد ساعات قليلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وجاءت الأسماء على النحو التالي: 
محمد الشناوي، صلاح محسن، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

 

ومن المقرر أن يسافر لاعبي الأهلي عقب وصول بعثة الفراعنة إلى طوكيو ب  24 ساعة، بسبب ارتباطهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال المصدر إن يوجد سيناريوهات تم وضعها للحاق لاعبي الأهلي ببعثة منتخب مصر، الأول في حال موافقة الأهلي على ترك اللاعبين الأربعة بالاضافة الى بيكهام وناصر ماهر سوف يتم وضعهم في القائمة الرسمية والسفر يوم 16 من الشهر الجاري.

 

السيناريو الثاني عدم موافقة الأهلي ترك الأربعة لاعبين بسبب احتياج الفريق لهم في بطولة إفريقيا، سيتم ضم بيكهام وناصر ماهر، والتنسيق مع الأهلي لإرسال الرباعي عقب مباراة النهائي الإفريقي المقرر إقامته يوم 17 من الشهر الجاري.

 

ورفضت اللجنة الأوليمبية الدولية طلب اتحاد الكرة المصرى  بتأخير سفر بعثة المنتخب الأوليمبي لمدة 24 ساعة بسبب مشاركة النادى الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له يوم 17 من الشهر الجاري.

 

بينما وافقت الأوليمبية الدولية على إمكانية تأخير وصول أربعة لاعبين من بعثة المنتخب لمدة 24 ساعة فقط على أن ينضموا عقب وصول البعثة بعد وصولها لطوكيو بأربعة وعشرين ساعة فقط .

 

وكان اتحاد الكرة قد خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اجل مخاطبة الأولمبية الدولية باستثناء المنتخب الأوليمبي المصري ووصله متاخرا 24 ساعة بسبب نهائي دورى ابطال افريقيا.

 

ولم يستسلم اتحاد الكرة حيث يحاول مع الفيفا للتفاوض مرة أخرى مع الأولمبية الدولية والحصول على هذا الاستثناء قبل إعلان قائمة المنتخب الساعة خمسة اليوم.

 

ويستعد شوقي غريب لإعلان قائمة الفراعنة، اليوم 2 يوليو، والتي ستضم 18 لاعبًا من بينهم 3 لاعبين كبار فوق السن و4 لاعبين بدائل حال حدوث أي إصابات.

مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

 

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

 

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