موجز السوشيال ميديا.. رواد تويتر يدعمون الشناوي بـ رسالة قوية.. وشريف رمزي : أسوان حلاوة مغطية على كل حاجة

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وإذا الحبيب جاء بذنب.. رواد تويتر يدعمون الشناوي بـ رسالة قوية



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حارس_مصر_الاول دعما لمحمد الشناوي بعد تسببه في إحراز بيراميدز هدف التعادل في شباك الأهلي



شريف رمزي عن أسوان: جمال وسحر وحلاوة مغطية على كل حاجة





شارك الفنان شريف رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له من رحتله بمدينة أسوان





ميدو عن صحة توقعه لمباراة الأهلي وبيراميدز: ماشي بنور الله





علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على صحة توقعه لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري .





كل التوفيق في النهائي.. شريف إكرامي يدعم الشناوي

وجه شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز الدعم لمحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد خطأه في مباراة أمس أمام بيراميدز والذي تسبب في هدف التعادل في شباكه.

