طلب إحاطة برلماني بشأن قرار نقل معارض السيارت خارج الكتلة السكنية

تقدم النائب ، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، معقبا:" قرار غير دروس وتعسفي يضر بفئة كبيرة من المتعاملين بالأسواق سواء البائعين ، أو المشتريين".

و قال أحمد دياب ، فى طلب الإحاطة الذي تقدم به ، إنه ليس هناك أى اعتراض على أى قرار لمصلحة الدولة ، لافتا إلى أن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدينة للسيارات فى الظهير الصحراوى جاء على عجالة دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على أن يتم النقل خلال 3شهور وإغلاق المعارض خلال شهر فى بعض المحافظات.

وأشار أحمد دياب إلى أن الأماكن الجديدة فى مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، موضحا أن كل دول العالم بها معارض سيارات فى المدن السكنية، وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة، وهناك تجار لديهم 30 معرضا، كيف تنتقل فى معرض واحد فى مدينة السيارات؟

وشدد دياب على أن القرار يضر بالتحار وأن الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، متسائلا عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار نقل معارض السيارات من الكتل السكنية، لاسيما مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات بالعين السخنة، مطالبة بإيجاد بديل قبل أى غلق للمعارض.