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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

سفيان رحيمي نجم فريق
سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء المغربي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد إنهاء النادي الأهلي صفقة سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء المغربي.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: "سفيان رحيمي في الأهلي وهيتم الانتهاء من كل التفاصيل، أثناء وجود الأهلي في المغرب يو 12 يوليو".

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم 17 يوليو الجاري على مركب محمد الخامس، في المغرب.

 

كان سفيان رحيمي، نفي مؤخرا ما نُقل على لسانه، بشأن اقترابه مؤخرا من الأهلي، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: "أنفي نفيا قاطعا كل ما نسب إليّ عقب لقاء بيراميدز، وأوكد أنني لم أتحدث مع أي صحفي بعد المباراة".

 

وتابع سفيان رحيمي: "كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي".

 

وأضاف رحيمي: "أنا لاعب بصفوف الرجاء وأحترم وأقدر القميص الذي أرتديه".

واختتم: "كل تركيزي منصبّ على المباريات المقبلة".

 

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

 

في سياق آخر، وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالباً الخطيب بضرورة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تدريب القلعة الحمراء عقب تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لمثليهما، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .

 

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’  Ten ’’ : أناشد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بضرورة إقالة موسيماني ’’ الدوري بيضيـع ’’ ، كما أن لاعبي القلعة الحمراء هم من يحققون النتائج الإيجابية بإصرارهم على الفوز ، فالفريق لا يقدم الآداء المعهود منذ قدوم هذا المدرب إلى قيادة المارد الأحمر .

 

واختتم عبد العال : موسيماني هو المسئول عن التعادل الذي حققه الأهلي بالأمس أمام بيراميدز ، بداية من طريقة اللعب الخاطئة التي بدأ بها المباراة مروراً بالتبديلات الغير مبررة التي أجراها ، بالإضافة إلى عدم استغلال النقص العددي في صفوف المنافس .

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