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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي..فيديو

الإحتلال الإسرائيلي
الإحتلال الإسرائيلي

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع القوات الإسرائيلية، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس.
 

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس.

 

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

 

وكان مواطنون أدوا صلاة اليوم الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.

 

وندد المواطنون بقرارات الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان.

 

ويمتد حي البستان على 70 دونما، ويقطنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى السلطات الإسرائيلية لهدمه بهدف بناء حديقة توراتية مكانه.
 

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي ضد إسرائيل

 

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل؛ لتمكين آلاف الفلسطينيين من الحق في "لم الشمل مع أسرهم".. وقالت: إن حرمان الآلاف من لم الشمل، يتسبب بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.


وعممت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الخميس على سفارات دولة فلسطين - بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة. 


وشددت على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
 

حي البستان الاحتلال الإسرئيلي عشرات الفلسطينيين يوم الجمعة مواجهات

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