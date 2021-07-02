عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر والمواصفات.. بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. صور

بورشه تكشف عن كايين
بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. تعرف على السعر و المواصفات

أعلنت شركة “بورشه” الألمانية العريقة لصناعة السيارات الرياضية عن سيارتها الجديدة كايين تيربو GT موديل 2021، من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم، وهو الطراز الجديد الذى ينافس بي ام دبليو X6 و مرسيدس GLE.

تستمد السيارة كايين تيربو GT موديل 2021 قوتها من محرك 4.0 توين تيربو V8، بقوة 631 حصان،  مع عزم  أقصي دوران 849 نيوتن متر، بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

تتسارع كايين تيربو GT موديل 2021 حتي من صفر إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 300 كلم\س.

تستوعب سيارة  كايين تيربو GT موديل 2021 من الداخل خمسة أشخاص، من خلال مقاعد أمامية فاخرة، من جلود ألكانتارا، وتخييط بالغ الأناقة وتطريز Turbo GT على مساند الرأس، قابلة للتعديل كهربائيا بثماني وضعيات قياسية.

تتميز سيارة كايين تيربو GT موديل 2021 بنظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشات لمس مزدوجة مقاس 10 بوصات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للجهاز، مع نظام صوتي Bose من خلال 14 مكبر صوت، ونظام صوت محيطي من Burmester مع 21 مكبر صوت، وتحكم أوتوماتيكي بالمناخ رباعي المناطق، دخول بدون مفتاح، وسقف بانورامي.


أضف إلى ذلك نظام عادم مزدوج من التياتينوم ومقدمة جديدة، مع جناح خلفي من ألياف الكربون وجنوط قياس 22 بوصة،  ومن المنتظر طرحها رسمياً فى الأشهر القادمة بسعر 180,800 دولار  ما يعادل ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

بورشه كايين تيربو GT موديل 2021 سيارة السيارات الرياضية السيارات السيارة كايين

موضوعات متعلقة

بسعر 148 ألف جنيه.. بورشه تطرح دراجات هوائية جديدة| صور

أحدث الإصدارات.. بورشه 911 GTS موديل 2022 تخرج بإبداع جديد| صور

تعود للسبعينيات .. للبيع في مزاد علني الكلاسيكية بورشه 934/5 .. صور

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات.. بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. صور

كيفية تضييق الخناق على النفس الأمارة؟.. خطيب المسجد الحرام: بفتح هذا الباب

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان في الدوري المصري

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ