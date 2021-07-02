بالسعر والمواصفات.. بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. صور

أعلنت شركة “بورشه” الألمانية العريقة لصناعة السيارات الرياضية عن سيارتها الجديدة كايين تيربو GT موديل 2021، من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم، وهو الطراز الجديد الذى ينافس بي ام دبليو X6 و مرسيدس GLE.

تستمد السيارة كايين تيربو GT موديل 2021 قوتها من محرك 4.0 توين تيربو V8، بقوة 631 حصان، مع عزم أقصي دوران 849 نيوتن متر، بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

تتسارع كايين تيربو GT موديل 2021 حتي من صفر إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 300 كلم\س.

تستوعب سيارة كايين تيربو GT موديل 2021 من الداخل خمسة أشخاص، من خلال مقاعد أمامية فاخرة، من جلود ألكانتارا، وتخييط بالغ الأناقة وتطريز Turbo GT على مساند الرأس، قابلة للتعديل كهربائيا بثماني وضعيات قياسية.

تتميز سيارة كايين تيربو GT موديل 2021 بنظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشات لمس مزدوجة مقاس 10 بوصات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للجهاز، مع نظام صوتي Bose من خلال 14 مكبر صوت، ونظام صوت محيطي من Burmester مع 21 مكبر صوت، وتحكم أوتوماتيكي بالمناخ رباعي المناطق، دخول بدون مفتاح، وسقف بانورامي.



أضف إلى ذلك نظام عادم مزدوج من التياتينوم ومقدمة جديدة، مع جناح خلفي من ألياف الكربون وجنوط قياس 22 بوصة، ومن المنتظر طرحها رسمياً فى الأشهر القادمة بسعر 180,800 دولار ما يعادل ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.