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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشني :أغنية أنا جايلك وبريدك الجمهور أعتقد أنها لـ آل البيت.. وكاتبتها مسيحية

وائل الفشني
وائل الفشني

حكى المطرب وائل الفشني خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد، كواليس اغنية انا جايلك وبريدك وكيف اعتقد الجمهور انها مكتوبة لـ آل البيت، وانبهاره بوجود قاعده كبيرة من الجماهير بسماع الاغنية على انها صوفية رغم ان كاتبتها مسيحية.


وقال المطرب وائل الفشني ، أنه بالفعل واجه الكثير من الصعوبات في مشواره الفني، ولكن كل هذه المشاكل بالنسبة له تهون حينما يقابل أحد جمهوره وهو يستمع لأغانيه ويخبره بأنه يحب أن يستمع له.

وتابع وائل الفشني :" أنا عامل علامة مع الناس، والجمهور الأن أصبح يفهم في المزيكا، ويحبوا أن يستمعوا إلى أعمالي ويبحثوا عن معاني الكلمات التي أقدمها، مثلما حدث في اغنية "سافر حبيبي"".

وكان قد تحدث الفنان وائل الفشني عن رأيه في دمج النجم بين الغناء والتمثيل، خصوصا انه في الأصل مطرب وخاض تجربة التمثيل من خلال اكثر من عمل اخرهم مسرحية "ألمظ وسي عبده".

وقال وائل الفشني خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد": الأستاذ الراحل حسن حسني اخبرني خلال مسلسل سلطانة المعز ان المطرب يمكنه ان يمثل لأنه يمتلك إحساس عالي، وكان لي الشرف العمل معه، وسعيد انني لحقت التواجد معه، وصدقت ما قاله، ولكن الامر ليس قاعدة ثابتة فهناك الكثير من النجوم نجحوا في الدمج بين الاثنين واخرين لم يفلحوا في فعل هذا".

وكشف المطرب وائل الفشني كواليس مشاركته في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، وسر قبوله تلك التجربة وكيف استعد لها.


وأضاف  وائل الفشني : “استفدت كثيرا من تجربة مسرحية ”حدث في بلاد السعادة" مع المخرج مازن الغرباوي، وهو من حمسني للتواجد في "ألمظ وسي عبده" ولكن شعرت أن تجسيد شخصية بحجم المطرب عبده الحامولي كبير علي".

وذكر وائل الفشني  في تصريحات لـ "صدى البلد": "العرض لم يكن سهلا واحتاج مني الكثير من التدريبات لكي أقف على تفاصيل الشخصية وقرأت كثيرا وجلست مع المخرج مازن الغرباوي وتحدثنا عن ما يريده، ولكن كان هناك بعض المواقف التي أتعرض لها على المسرح، حيث أقوم بنسيان بعض الجمل المقرر أن أقولها، ولكن لسرعان ما تداركت الموقف".

وحل المطرب وائل الفشني ضيفا على موقع صدى البلد ، وتحدث عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، وكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية “ألمظ وسي عبده”.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

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ألمظ وسي عبده 


الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

وتابع: "هذه ليست التجربة الأولى لي في التمثيل وقد شاركت قبل ذلك مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز" وساعدني هذا كثيرا في التجربة، ولكن كان هناك بعض الخوف من الوقوف على المسرح ولكن المخرج مازن الغرباوي قال لي "ادي للمسرح هيديك" وبالفعل حصلت على ردود فعل قوية جدا، وكنت أحرص على قراءة القرآن قبل الصعود على المسرح.

وكان كشف الفنان وائل الفشني عن الصعوبات التي واجهته في مسرحية "ألمظ وسي عبده" التي عرضت منذ فترة على مسرح البالون، ومن المقرر أن تعرض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
 

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