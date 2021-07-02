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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تزوج مرتين وله 3 أبناء .. تعرف على زوج منة عرفة المستقبلي

زوج منة عرفة
زوج منة عرفة

احتفلت الفنانة الشابة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة، قائلة:""وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"

 وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".

خطوبة منه عرفة

واحتفلت الفنانة منة عرفة بخطوبتها من محمود المهدي، وعلقت منه عرفة وقالت في بث مباشر عبر ضفحتها الرسمية “فيسبوك”: إن سعادتها اكتملت بتعليقات ورسائل التهنئة التي غمرها الجمهور بها.

 

وأوضحت أنها حينما أعلنت خبر خطبتها، كانت تتوقع أن تجد تعليقات التهنئة، لكن بعض الأشخاص اهتموا بمعرفة هوية العريس والحديث عن ذلك بشكل مزعج، وهو ما دفعها لمنع التعليقات.

فيلم 666

وأشارت إلى أنها التقت خطيبها أثناء تصوير فيلم يحمل اسم "666"، حيث يشاركها البطولة إلى جانب مساهمته في الإنتاج.

وأوضحت أن فيلم 666 هو من نوعية أفلام الرعب ،بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

والده فنان معروف.. 5 معلومات جديدة عن محمود مهدي خطيب منة عرفة

 

 

 

منة عرفة محمود المهدى خطوبة منة عرفة فيلم 666 زوج منة عرفة

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