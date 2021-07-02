أخويا مظلوم .. شقيق «تفاهة» يروي كواليس القبض على أخيه .. فيديو

«القبض على تفاهة» عنوان تردد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث إنه كان أول ظهور لـ صلاح مجاهد المشهور بشخصية "تفاهة" من فيلم "بلية ودماغه العالية" للفنان محمد هنيدي، عقب اختفائه من الوسط الفني منذ أعوام.

وألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية، و٣١٠٠ جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

والتقت عدسة "صدى البلد" أحمد مجاهد، شقيق صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة" داخل الشرابية، لمعرفة كواليس القبض على "تفاهة" من قبل أجهزة الأمن، والتعرف على حياة صلاح مجاهد بعيدًا عن الوسط الفني.

وتحدث أحمد مجاهد عن حياة أخيه عقب فيلم "بلية ودماغه العالية"، قائلًا إنه عقب الفيلم اشترى صلاح سيارة للعمل عليها، ثم فتح كشك صغير يبيع فيه منتجات غذائية، وكان هذا هو مصدر رزقه له ولعائلته.

وروى أحمد كواليس يوم القبض على أخيه صلاح، قائلًا إنه كان يعمل داخل الكشك صباحًا مثل كل يوم، وتم القبض عليه من قبل قوات الأمن، والتحفظ على جميع تسجيلات الكاميرا الملحقة داخل الكشك.

وأوضح محمود سمير، محامي صلاح مجاهد، أنه تم تحرير محضر باسم صلاح مجاهد، وأنه كان بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، وتفاجأ صلاح بهذا المحضر وتم الانكار من قبله في التحقيقات علي انه لم يكن بحوزته اي شئ.

وذكر صلاح مجاهد داخل التحريات، انه يوجد من ينتحل شخصيته واطلق عليه اسم "تفاهة"، وانه ليس هو "تفاهة" الحقيقي، بل ينتحل شخصيته في اعمال غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات.

ومازالت عائلة صلاح مجاهد، تنتظر تقرير الطب الشرعي حول ما اذا كانت تلك المادة هي مسحوق الهيروين ام لا، وتقدم المحامي بشهادة بعض سكان الشرابية، الذين شاهدوا واقعة القبض علي "تفاهة"، للادلاء بشهادتهم في النيابة.

"انا بناشد النائب العام أن اخويا مظلوم"، كانت هذه الكلمات النهائية لأحمد مجاهد شقيق "تفاهة"، مطالبًا المسئولين بالإفراج عن أخيه، والذي يتحمل مسئولية العائلة بكاملها، كونه لم يكن بحوزته أي شئ أثناء القبض عليه.

صلاح مجاهد الشهير ب "تفاهة"

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