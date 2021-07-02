عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخويا مظلوم .. شقيق «تفاهة» يروي كواليس القبض على أخيه .. فيديو

صدى البلد

«القبض على تفاهة» عنوان تردد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث إنه كان أول ظهور لـ صلاح مجاهد المشهور بشخصية "تفاهة" من فيلم "بلية ودماغه العالية" للفنان محمد هنيدي، عقب اختفائه من الوسط الفني منذ أعوام.

وألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية، و٣١٠٠  جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

والتقت عدسة "صدى البلد" أحمد مجاهد، شقيق صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة" داخل الشرابية، لمعرفة كواليس القبض على "تفاهة" من قبل أجهزة الأمن، والتعرف على حياة صلاح مجاهد بعيدًا عن الوسط الفني.

وتحدث أحمد مجاهد عن حياة أخيه عقب فيلم "بلية ودماغه العالية"، قائلًا إنه عقب الفيلم اشترى صلاح سيارة للعمل عليها، ثم فتح كشك صغير يبيع فيه منتجات غذائية، وكان هذا هو مصدر رزقه له ولعائلته.

وروى أحمد كواليس يوم القبض على أخيه صلاح، قائلًا إنه كان يعمل داخل الكشك صباحًا مثل كل يوم، وتم القبض عليه من قبل قوات الأمن، والتحفظ على جميع تسجيلات الكاميرا الملحقة داخل الكشك.

وأوضح محمود سمير، محامي صلاح مجاهد، أنه تم تحرير محضر باسم صلاح مجاهد، وأنه كان بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، وتفاجأ صلاح بهذا المحضر وتم الانكار من قبله في التحقيقات علي انه لم يكن بحوزته اي شئ. 

 

وذكر صلاح مجاهد داخل التحريات، انه يوجد من ينتحل شخصيته واطلق عليه اسم "تفاهة"، وانه ليس هو "تفاهة" الحقيقي، بل ينتحل شخصيته في اعمال غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات.

ومازالت عائلة صلاح مجاهد، تنتظر تقرير الطب الشرعي حول ما اذا كانت تلك المادة هي مسحوق الهيروين ام لا، وتقدم المحامي بشهادة بعض سكان الشرابية، الذين شاهدوا واقعة القبض علي "تفاهة"، للادلاء بشهادتهم في النيابة.

 

"انا بناشد النائب العام أن اخويا مظلوم"، كانت هذه الكلمات النهائية لأحمد مجاهد شقيق "تفاهة"، مطالبًا المسئولين بالإفراج عن أخيه، والذي يتحمل مسئولية العائلة بكاملها، كونه لم يكن بحوزته أي شئ أثناء القبض عليه. 

 

صلاح مجاهد الشهير ب "تفاهة"

F60BAFBC-F721-4BF7-9EE7-A9CC4706E763
F60BAFBC-F721-4BF7-9EE7-A9CC4706E763
4EF18B8D-248A-44A3-8AE5-A2490298B243
4EF18B8D-248A-44A3-8AE5-A2490298B243
D7859C67-EAED-43B6-B85E-C66888189C73
D7859C67-EAED-43B6-B85E-C66888189C73
43626D56-9095-450D-A91F-871215337F26
43626D56-9095-450D-A91F-871215337F26
تفاهة بلية ودماغه العالية فيلم بلية ودماغة العالية محمد هنيدي اجهزة الامن

ترشيحاتنا

خلال أسبوع.. 3 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»

سقف مكشوف.. تعرف علي أسعار BMW Z4 موديل 2021 في الإمارات| صور

غدر وانعدام ضمير .. أحمد التهامي: بمر بأصعب ظروف في حياتي

رسميًا .. كريم هنداوي ثالث صفقات الزمالك في اليد

خطيب المسجد النبوي: حب الصحابة دين وقربة ,كل خير نحن فيه ببركتهم

شوط أول.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أسوان سلبيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

التحويل بين المدارس إلكترونيا عبر هذا الرابط .. الان

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ