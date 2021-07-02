بعد وفاته .. تعرف على أبرز أعمال مدير التصوير رمسيس مرزوق

رحل اليوم مدير التصوير رمسيس مرزوق والذى عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين .

حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983.

كما حصل رمسيس مرزوق على العديد من الجوائز وكذلك إشترك بتصوير مجموعة افلام ايطالية .

أقام رمسيس مرزوق العديد من المعارض الخاصة به بمصر و روما و باريس حصل علي حوالي عشرين جائزة تقديرية .

وفى السطور التالية نرصد أبرز الاعمال التى شارك فيها رمسيس مرزوق خلال مشواره الفنى :

معالى الوزير :

تدور أحداث الفيلم بعدما يتم اختيار رأفت رستم كي يكون وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وينجح فى البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى، ويطلب رأفت من مدير مكتبه عطية أن يرافقه في إجازة في الساحل الشمالي ليتخلص من هذه الكوابيس ، والعمل من تاليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف وبطولة أحمد زكى .

أسكندرية نيويورك :

تدور أحداث الفيلم حول المخرج العالمي (يحيى شكري مراد) الذي يكرم في نيويورك من إحدى المهرجانات الكبرى، وهناك يكتشف أن له ابن من علاقة قديمة خاضها وقت إقامته في الولايات المتحدة اﻷمريكية ﻷجل الدراسة ، والعمل من إخراج يوسف شاهين ، والذى تعاون معه مدير التصوير الراحل فى عدد مم الاعمال أبرزها هى فوضى والمهاجر .

أضحك الصورة تطلع حلوة :

العل تبدا أحداثه بعد ان يهاجر مصور الفوتوغرافيا سيد غريب من بلدته إلى القاهرة بحثًا عن مكان قريب من كلية طب القصر العيني التي التحقت بها ابنته تهاني، وفي الجامعة تصطدم تهاني الابنة بالمجتمع الارستقراطي وتنشأ علاقة حب بينها وبين ابن رجل الأعمال طارق عز الدين ، وهو من إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد .

مرسيدس :

يمضي النوبي -الذي كان ثمرة لعلاقة مرت بها والدته وردة مع رجل أسمر- فترة من حياته في مستشفى اﻷمراض العقلية، وحين يخرج من المستشفى، يكتشف أن له شقيق أخر يحاول البحث عنه في دروب القاهرة كي ينال ميراثه، وخلال رحلة البحث المعقدة التي يخوضها النوبي، يقع في حب امرأة تشبه أمه لدرجة التطابق، وتتعقد الرحلة أكثر فأكثر ، والعمل تعاون فيه مع المخرج يسرى نصر الله.

وسقطت فى بحر العسل :

وتدور أحداث الفيلم حين يتعرف المهندس (بكر) القادم من قرية ريفية، على الفتاة الشابة (مايسة) في حفلة، ليقعا في الحب وتتعدد لقاءاتهما ويتواعدا على الزواج، تكتشف مايسة بالصدفة أن (بكر) على علاقة بامراة أخرى وتقرر مواجهته، ليخبرها بأن للمرأة الأخرى فضل عليه، وتتصاعد الأحداث ،وقد قام بإخراج العمل صلاح أبو سيف .

رائر الفجر :

قصة العمل تبدأ حين تستقبل شرطة النجدة بلاغًا بمقتل صحفية يسارية بشقتها، ينتقل وكيل النيابة إلى مسرح الحادث، ويحاول التوصل للقاتل، يأتي تقرير الطبيب الشرعي بأن الوفاة طبيعية نتيجة مرضها بالقلب، وبالبحث حول ملابسات وفاتها، تتسع دائرة الجريمة من كونها وفاة طبيعية إلى جريمة قتل معنوية في المقام الأول ، والعمل من بطولة ماجدة الخطيب وأإخراج ممدوح شكرى.