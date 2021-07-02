وفد من طلاب جامعة الأزهر يزور جناح المشيخة بمعرض الكتاب

زار وفد من طلاب جامعة الأزهر اليوم، الجمعة، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢، وذلك تحت اشراف التربية العسكرية بجامعة الازهر.



وتفقد الوفد أركان الجناح المختلفة، حيث أبدوا إعجابهم بالإصدارات والمخطوطات المعروضة، وكذلك بالأنشطة وورش العمل التي ينظمها الجناح، كما حرصوا على اقتناء العديد من المؤلفات التي تعكس المنهج الأزهري الوسطي، خاصة إصدارات مركز الأزهر للترجمة، الذي يقدم عددًا من الكتب القيمة التي تعكس سماحة الإسلام.



وحرص ركن الجامعة على استقبال الجمهور بالهدايا ونسخ من القرآن الكريم، فضلا عن تقديم المعقمات الجل، والماسكات، من خلال لجنة مختصة بالبيئة بجامعة الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

