عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفد من طلاب جامعة الأزهر يزور جناح المشيخة بمعرض الكتاب

طلاب جامعة الأزهر
طلاب جامعة الأزهر في معرض الكتاب

زار وفد من طلاب جامعة الأزهر اليوم، الجمعة، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢، وذلك تحت اشراف التربية العسكرية بجامعة الازهر.

6 إصدارات من وحي «جمهرة أعلام الأزهر الشريف» في معرض الكتاب


وتفقد الوفد أركان الجناح المختلفة، حيث أبدوا إعجابهم بالإصدارات والمخطوطات المعروضة، وكذلك بالأنشطة وورش العمل التي ينظمها الجناح، كما حرصوا على اقتناء العديد من المؤلفات التي تعكس المنهج الأزهري الوسطي، خاصة إصدارات مركز الأزهر للترجمة، الذي يقدم عددًا من الكتب القيمة التي تعكس سماحة الإسلام.


وحرص ركن الجامعة على استقبال الجمهور بالهدايا ونسخ من القرآن الكريم، فضلا عن تقديم المعقمات الجل، والماسكات، من خلال لجنة مختصة بالبيئة بجامعة الأزهر الشريف.

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
 

طلاب جامعة الأزهر المنهج الأزهري الوسطي جامعة الأزهر القران الكريم الازهر الشريف

ترشيحاتنا

خلال أسبوع.. 3 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»

سقف مكشوف.. تعرف علي أسعار BMW Z4 موديل 2021 في الإمارات| صور

غدر وانعدام ضمير .. أحمد التهامي: بمر بأصعب ظروف في حياتي

رسميًا .. كريم هنداوي ثالث صفقات الزمالك في اليد

خطيب المسجد النبوي: حب الصحابة دين وقربة ,كل خير نحن فيه ببركتهم

شوط أول.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أسوان سلبيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التحويل بين المدارس إلكترونيا عبر هذا الرابط .. الان

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ