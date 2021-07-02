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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يهنئ عبد الرحمن نادر المحترف في دوري الـ NBA

عبد الرحمن نادر
عبد الرحمن نادر

هنأ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اللاعب المحترف في دوري الـ NBA عبد الرحمن نادر لاعب فريق فينيكس صنز، بعد تتويجه بكأس المنطقة الغربية وبذلك صعد للدور النهائي لدوري المحترفين لكرة السلة مع فريقه لأول مرة منذ عام ١٩٩٣.


وأصبح عبد الرحمن نادر، هو ثاني لاعب عربي يتأهل لنهائي دوري المحترفين بعد اللاعب علاء عبد رب النبي.


وفي سياق آخر دعم الاتحاد السكندري، رجال الفريق الأول لكرة السلة بعد الهزيمة من نادي الزمالك وخسارة لقب دوري السوبر في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الاثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

ودعمت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري رجال فريق السلة تحت عنوان :" أسعدتونا كثيراً ..  فأنتم مصدر الفخر والسعادة لنا .. و ستظلون دائماً أبطال .. سنعـــود أقوى  ".

 

وتابعت:"  يظل زعيم الثغر أكثر الفرق المصرية تتويجاً ببطولة الدورى العام لكرة السلة بـــ 15 لقبا منفرداً ".

 

وتوج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

 

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

كرة السلة الاتحاد السكندري محمد مصيلحي دوري الـ Nba عبد الرحمن نادر

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