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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان في 3 جلسات تصوير جديدة بعدسة محمود عاشورl صور

سلوى عثمان
سلوى عثمان

خضعت الفنانة سلوى عثمان الى 3 جلسات تصوير جديدة على يد المصور محمود عاشور.

 

نشر محمد عاشور صورة من جلسات التصوير التى خضعت لها الفنانة سلوى عثمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، وظهرت  “ سلوى عثمان ” بشكل جديد وألوان صيفية تتناسب مع الأجواء الحالية. 

 

سلوى عثمان بعدسة محمود عاشور 
سلوى عثمان 

 

سلوى عثمان 

 

وحيد حامد : 

 

وكشفت الفنانة سلوى عثمان عن كواليس تعاونها مع الكاتب الراحل وحيد حامد والذى جاءت ذكرى ميلاده ليلة أمس من خلال فيلم ملف فى الآداب، والذى قدمته فى بدايات مشوارها الفنى، مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتعاون مع مؤلف بموهبة وحيد حامد ومخرج متميز وهو عاطف الطيب.

 

تدور أحداث العمل حول سعيد الضابط بشرطة الآداب الذى يشعر بالصدمة في بدء خدمته بقرار رئيسه بحفظ التحقيق في قضية علية هانم لصلتها بالمسئولين ويتحول إلى شخص جامد المشاعر، وعندما يدلي المرشد سيد للضابط بمعلومات تفيد أن بعض العاملات يترددن على شقة ويمارسن الهوى، يحاول بكل السبل الممكنة إثبات التهمة عليهم ولو بالزور.

 

أما العمل الثانى فهو مسلسل البشاير، الذى تم عرضه 1987 ، وشاركت فى بطولته مع الفنان محمود عبد العزيز والفنانة مديحة كامل .

 

وتدور أحداث القصة حول (أبو المعاطي)، وهو رجل ذاق مرارة الغربة ليجني ثروة ضخمة، وعندما عاد إلى الوطن قرر (أبو المعاطي) أن يشتري قطعة أرض زراعية، وأن يقوم بزراعتها بمساعدة نسيبه، تأتي مجموعة عمل سينمائي ليقوموا بتصوير بعض المشاهد الخارجية في فيلم سينمائي جديد في منطقة قريبة من مزرعة (أبو المعاطي)، ولكن تتعرض النجمة السينمائية وبطلة الفيلم (سلوى) إلى حادث أثناء توجهها إلى منطقة التصوير، ويقوم (أبو المعاطي) بإنقاذها، واصطحابها إلى مزرعته للعناية بها، تكتشف (سلوى نصار) أنه لا أحد في المزرعة يعرفها، وأن شهرتها التي ملأت المجلات والصحف وإعلانات التليفزيون لم تصل بعد إلى تلك المنطقة النائية، وتعجب كثيرا بالحياة البسيطة التي يعيشها الجميع في المزرعة الصغيرة.

 

وتابعت سلوى عثمان لـ صدى البلد، أنها كانت على تواصل مع المؤلف الراحل وحيد حامد، حتى إنها تلقت منه مكالمتين لم تنساهم حتى الآن.

 

وقالت سلوى عثمان: "فوجئت بالكاتب الكبير وحيد حامد يتحدث معى تليفونياً بعد عرض مسلسل أفراح القبة وهنأنى على أحد المشاهد، ثم فوجئت بعد ذلك به يهاتفنى بعد مشهدى فى مسلسل البرنس وأبدى إعجابه بمشهد آخر كان صامتاً لى، فقد كان يلاحظ أمورا فنية خاصة جداً. 

سلوي عثمان الفنانة سلوى عثمان محمود عاشور جسلة تصوير

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