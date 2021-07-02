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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يتدخل لإزالة حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية بالقليوبية

صدى البلد

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى شكوى من أحد المواطنين في القليوبية حول حالة تعدى في المهد وتقسيم لمساحة ٣ قراريط بمركز طوخ في القليوبية.

 

وأوضح البيان، أن وزير الزراعة قام بالاتصال في حينه بمدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وأبلغه شكوى المواطن، والذي قام بدوره بارسال لجنة لإزالة التعدي وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الطبيعية، وتحرير مخالفة للمتعدى على الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

وأكد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات المشددة ضد كل من يتعدي عليه أو يساعد في ذلك، فضلا عن تكثيف جهود كافة الجهات المعنية في الوزارة ومديرياتها المختلفة لمنع اي تعدي على الرقعة الزراعية، والإبلاغ عنها وإزالتها في المهد وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية والتأكد من صلاحيتها للزراعة مرة أخرى.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الرقعة الزراعية والحفاظ عليها أمن قومي لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن هناك تكاتف وتعاون بين كافة أجهزة الدولة من زراعة ومحليات وأجهزة الأمن للحفاظ على الارض الزراعية ومنع التعدي عليها.

 

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الزراعة وعلى رأسها السيد القصير وزير الزراعة بالتواصل المباشر والسريع مع المزارعين والمواطنين، لعلاج المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

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