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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرائق غابات تلتهم دولة أوروبية وتخلف الكوارث.. شاهد

حرائق غابات
حرائق غابات

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد الحرائق التى تلتهم الغابات في بلدة ليتون الكندية وسط موجة حر قياسية.

ووفقأ للتقرير فقد قام  سكان ليتون في كولومبيا البريطانية في كندا بإخلاء البلدة الجبلية الصغيرة يوم الأربعاء 30 يونيو، حيث اجتاح حريق غابات المنطقة، وسط موجة حر غير مسبوقة شهدت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.6 درجة مئوية.

وأصدر عمدة المدينة أمر إخلاء إلزامي للبلدة فر على إثره أغلب السكان.

وأدت الرياح الساخنة والجافة والرياح التي وصلت سرعتها إلى 71 كيلومترًا في الساعة إلى تأجيج النيران.

وفقًا لمسؤولين كنديين، خلال الأيام الخمسة الماضية وخلال موجة الحر غير المسبوقة في البلاد، سجلت حوالي 486 حالة وفاة، مما يمثل زيادة بنسبة 195 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.


يذكر أن المنظمة  العالمية للأرصاد الجوية،  قد ذكرت مؤخرأ  أن موجة الحار غير المسبوقة في كندا بلغت ذروتها أول أمس الأربعاء مع تسجيل درجات حرارة قياسية بلغت 49.6 درجة مئوية.

وأشارت في تصريحات للمتحدثة باسمها كلير نورليس في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف إلى أن النتيجة المباشرة كانت تدمير الحرائق والنيران لقرية ليتون التي سجلت درجات حرارة قياسية لثلاثة أيام متتالية، لافتة إلى أن صور القرية كانت مفزعة كما شوهد الدخان المتصاعد من الحرائق من الأقمار الصناعية.

وأضافت أن هذا الحدث غير المسبوق له تأثيرات كبيرة متعددة مثل الإجهاد الحراري في البشر والحيوانات والنباتات وجودة الهواء إضافة إلى مخاطر حرائق الغابات واحتمال حدوث انهيارات أرضية ناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الجبال وكذلك الأضرار وتعطل البنية التحتية وأنظمة النقل غير المعدة لمثل هذه الدرجات المرتفعة والعديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

ونوهت نوليس بأن الحرارة باتت أقل شدة لكنها تتحرك وتؤثر على المقاطعات الداخلية في كندا، وأوضحت أن وزارة البيئة والتغير المناخي في كندا أصدرت العشرات من التحذيرات بشأن الحرارة والإخطارات الخاصة بسجلات درجات الحرارة الجديدة خاصة وأن درجات الحرارة ليلا في العديد من الأماكن كانت أعلى من الحد الأقصى المعتاد في النهار.

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة الدولية أن الموجة الحارة لا تقتصر على أمريكا الشمالية فحسب ولكن تشاهد أيضا في أجزاء أخرى من العالم، وقالت إن سيبريا التي تعرضت في العام الماضي لدرجات حرارة ممتدة واستثنائية تضربها هي الأخرى موجة الحرارة وتجدد حرائق الغابات حيث شوهد حريق هائل وأعمدة الدخان في جمهورية سخا في سيبريا أول أمس 30 يونيو .

 

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