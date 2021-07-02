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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات كورونا فى الهند تتجاوز 400 ألف وتحذيرات من متحور "دلتا بلس"

الهند تتجاوز ال 400
الهند تتجاوز ال 400 ألف وفاة

تجاوزت الهند اليوم الجمعة 400 ألف وفاة بفيروس كورونا، نصفهم خلال الأشهر القليلة الماضية.


يذكر ان  الهند سجلت حوالي  30.45 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي، لتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 33 مليون إصابة.

 

وفى  ذات سياق ، سجلت الهند اليوم الجمعة 46 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و458 ألفا و251 شخصا.

 


وقالت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 853 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 400 ألف و312 شخصا.


وأفادت بأن 59 ألفا و384 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و548 ألفا و302 حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 509 آلاف و637 حالة.


وفاة 800 طبيب خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند

أعلنت الرابطة الطبية الهندية  الأربعاء الماضي أن نحو 800 طبيب توفوا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
 

تحذيرات من الدلتا بلس

وأشار إحصاء "رويترز" إلى أن من بين هذه الوفيات 100 ألف وفاة سجلت في آخر 39 يوما، لكن خبراء الصحة يعتقدون أن العدد الفعلي للوفيات قد يصل إلى مليون أو أكثر.


وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند 200 ألف بنهاية أبريل لكن العدد وصل إلى 300 ألف بعد 28 يوما فحسب.


وحذر  مسؤولين حكوميين وخبراء من أن موجة ثالثة تلوح في الأفق مع إعادة فتح البلاد تدريجيا وظهور سلالة جديدة محلية للفيروس تسمى "دلتا بلس".

الهند وفيات كورونا فيروس كورونا دلتا بلس

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