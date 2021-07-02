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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تلقي لقاح استرازينيكا

مخاطر لقاح استرازينيكا
مخاطر لقاح استرازينيكا على مرضى متلازمة كلاركسون

أعلنت وزارة الصحة الكندية، أنها توصي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمتلازمة كلاركسون (متلازمة تسرب شعيري)، عدم تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لـ فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بجلطات الدم بعد أخذ اللقاح.

 

مخاطر لقاح استرازينيكا على مرضى متلازمة كلاركسون



وتابعت الوزارة، أنها ستقوم بتحديث الملصق الموجود على لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لـ تنبيه المرضى المصابين بمتلازمة كلاركسون لعدم أخذه، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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وأضاف البيان، أن متلازمة كلاركسون هي حالة نادرة جداً وخطيرة تتسبب في تسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية)، ما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وزيادة سماكة الدم وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

 

مخاطر لقاح استرازينيكا على مرضى متلازمة كلاركسون


وأكدت وزارة الصحة الكندية، أنه تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من تلك المتلازمة حتى 11 يونيو 2021، بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في كندا.

ويذكر أن لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يجب إضافة متلازمة كلاركسون كأثر جانبي جديد للقاح أسترازينيكا.

متلازمة كلاركسون فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا جلطات الدم وزارة الصحة الكندية كندا

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