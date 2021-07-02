كما أنت.. رانيا علواني توجه رسالة لـ الشناوي بعد خطأ مباراة بيراميدز

وجهت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة لـ محمد الشناوي حارس الفريق، بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي جمعت بين فريقه وبيراميدز أمس الخميس في الدوري الممتاز.



ونشرت "علواني" صورة تجمعها بمحمد الشناوي مع كأس دوري أبطال أفريقيا، وعلقت عليها قائلة: "من بطل الي بطل . كلنا مررنا بهذا الطريق.. استمر في القيادة والعطاء كما انت، وكن النجم اللامع كما انت ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9.



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.



وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خفيفة، ثم استكملوا برنامجهم الاستشفائي، وذلك خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم.



وأدى الأهلي مرانه اليوم؛ استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.



وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني جلسة مع جهازه المعاون؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم في بداية تحضير الفريق لمباراة سموحة.



كما حرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالب خلالها بالتركيز في المباراة المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات؛ لاستكمال مسيرة الفريق في الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي و سموحة



ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.



خطأ محمد الشناوي



وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز أمس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.



وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.