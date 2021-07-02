شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأت الحكومة تنفيذ القرار الرئاسي لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه منذ أول يوليو الجاري ويتساءل الكثيرون حول مصير الأفراد في بطاقات التموين عقب رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، سواء للقطاع الحكومي أول يوليو الجاري، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول العام المقبل 2022، وما الفئات الجديدة التي سوف تستطيع استخراج بطاقات تموينية جديدة ومن لا يستطيع بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات؟.

وحول الأمر أكدت وزارة التموين أن رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه لا يعني حذف الشخص الذي زاد راتبه من بطاقات التموين، وأنه اعتبارا من يوم 1 يوليو أصبح الحد الأدني 1500 جنيه للمعاشات بدلا من 1200 جنيه، و2400 جنيه للموظفين بدلا من 1500 حنيه، وذلك بحسب هيئة التأمينات والمعاشات، وأنه لا حذف لأي شخص مسجل بالفعل بـ التموين وحده الأدنى أكثر من ذلك، ولكن لن يتم إضافة شخص جديد فوق الحد المسموح من قبل الوزارة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات، إن إضافة المواليد على بطاقات التموين ملف مؤجل لحين ورود الاعتمادات الخاصة به، مشيرًا إلى أن كل من يتقاضى معاش يقل عن 1200 جنيه أو يتقاضى راتب يقل عن 1500 جنيه يستحق له استخراج بطاقة جديدة بعدد أفراد لا يزيد عن 4 أفراد، لكن اعتبارا من أول يوليو، فإنه سيتم رفع الحد الأدنى ليصبح 1500 جنيه للمعاشات، و2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه كحد أدنى للمرتبات.

ولفت الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية الأولى، إلى أن المواطن الموجود على تلك الفئات، من حقه أن يضيف عددا أكبر من الأفراد، فبدلا من فردين، يمكنه أن يضيف أربعة أفراد.

وأكد أنه لا حذف لفئات قديمة، خاصة أصحاب الرواتب الأكثر من 1400 جنيه، والبند يهدف لإضافة أفراد جديدة، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأكد أن وزارة التموين تحمل على عاتقها إيصال الدعم إلى مستحقيه خاصة بعد ربط قواعد بيانات الدولة إلكترونيا والتحول الرقمي، مضيفا صدرت توجيهات من وزير التموين من أجل ضم الفئات الأولى بالرعاية في منظومة بطاقات التموين".

وتابع عمرو مدكور: "منذ 2017 بدأنا في تنفيذ القرار الاستثنائي بضم مجموعة من المواطنين الاقل دخلا في منظومة التموين ، والفئات الاولى بالرعاية"، مضيفا:" بعد رفع الحد الادنى للأجور من 1500 جنيه وحتى 2400 جنيه والمعاشات، أصبح مستحق لهذه الشريحة الأولى بالرعاية استخراج بطاقة جديدة لأول مرة في حال عدم امتلاك رب الأسرة لـ بطاقة تموينية، وفي حال امتلاك رب الاسره بطاقة تموينية يستحق له رفع البطاقة لـ 4 أفراد بحد أقصى ".

واكمل عمرو مدكور:" بعد رفع المعاشات من 1200 جنيه لـ 1500 جنيه أصبح مستحق لهذه الشريحة الاولى بالرعاية استخراج بطاقات تموينية، لافتا دعم الخبز يكلف الدولة أكثر من 50 مليار جنيه وتكلفة رغيف الخبز حوالي 65 قرش ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش ورغيف الخبز يكلف الدولة أكثر من 60 قرش ولدينا ما يقرب من 73 مليون مواطن يحصل على دعم الخبز".

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وفي سياق متصل، تمثلت شروط تحديد غير المستحقين في الآتي: (أصحاب المهن والأعمال - الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أعلى من 10 آلاف جنيه من التأمينات والمعاشات - رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه - الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2015 فأعلى - من يسددون ضريبة القيمة المضافة - المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر - أصحاب السيارات الفارهة - المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك، والأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء - الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال - المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ مساحة أراضيهم 10 أفدنة).