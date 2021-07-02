بالأحمر .. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها من إجازتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت الفنانة روان حسين في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية قفطان أنيق باللون الأحمر، ومكياج مميز وشعر باللون البني منسدلا علي كتفيها بطريقة ساحرة، نالت إعجاب متابعيها.



وعلقت روان قائلة "واحده من الوجهات القليله اللي زرتها في حياتي حول العالم، اللي تنفع للازواج، مجموعة من الاصدقاء وأسره مع اطفال. وجهه مناسبه للجميع!😍 شكراً لفندق ومنتجع الماندرين اورينتال على استضافتهم لي ولعائلتي🛥🏝☀️ الوعد الصيف الجاي ان شاء الله❤️🇹🇷".

طرحت الكويتية روان بن حسين مؤخراً أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.



أعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.



وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن.



وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".