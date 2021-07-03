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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالوصفة الأصلية.. طريقة عمل ايدام طماطم

طريقة عمل ايدام طماطم
طريقة عمل ايدام طماطم

تعتمد طريقة عمل ايدام طماطم على استخدام الخضروات والطماطم؛ حيث أن الطماطم من أشهى الخضراوات وأكثرها فائدة، فهي غنية بالحديد والمعادن والأملاح المعدنية ولذلك هي تدخل في الكثير من الأكلات والوصفات وحتى المشروبات والعصائر.
 

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وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل ايدام طماطم على الوصفة الأصلية، وتحضير كوجبة مختلفة عن الوجبات التي نحضرها بشكل يومي؛ حيث يمكن تحضيرها على الغداء مع الأرز الأبيض أو تناولها بالعيش.

 

طريقة عمل ايدام طماطم
 

طريقة عمل ايدام طماطم



مقادير طريقة عمل ايدام طماطم :


3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 بصل
4 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة بهارات عربية
3 طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة طماطم
¾ كوب ماء
1 فلفل حار


طريقة عمل ايدام طماطم :
1- في مقلاة على النار حمي الزيت وضعي البصل والفلفل والثوم حتى تذبل المكونات.
2- ضيفي الطماطم وباقي المكونات بالتدريج.
3- اتركي المزيج حتى يصبح كثيفًا، ثم يوضع ايدام الطماطم في طبق التقديم ويقدم مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل ايدام طماطم ايدام طماطم الطماطم لحديد وصفات صحية

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