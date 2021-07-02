بسبب الحر... مصرع طفل غرقًا أمام منزله في كفر الدوار

حوادث البحيرة

لقي طفل مصرعه،غرقًا بترعة المحمودية فرع كفر أثناء الاستحمام أمام منزله بقرية السعرانية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من الأهالي بقرية السعرانيه التابعة لمركز كفر الدوار، يفيد بغرق طالب بالمرحلة الإعدادية بترعة المحمودية أثناء الاستحمام.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وسؤال الأهالي تبين غرق "يوسف. ا. إ" ١٣ سنة، مقيم قرية السعرانيه، أثناء استحمامه في الترعة بسبب إرتفاع درجات الحرارة، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفلة غرقا

ويذكر أن لقيت طفلة مصرعها، غرقا بمياه ترعة أمام المنزل بقرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام باستقبال جثة مكة محمد إبراهيم معاذ سنتين ومقيمه بأبيس بمركز كفر الدوار، ادعاء بإسفكسيا الغرق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليه باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بالمياه مما تسبب في وفاته فى الحال. تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ويذكر أن لقي شخصان مصرعهما، اثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق بنطاق مركز الدلنجات أثناء السير في موكب زفاف، تم نقل الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة كل من" محمد سامى العظيمى، عبد الله محمد عيد الفقي"، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق الوفائية التابع لمركز الدلنجات، أثناء السير في موكب زفاف ما نتج عن وفاة شخصين، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

