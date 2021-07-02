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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

3 إنذارات.. مران الزمالك "أوباما وعاشور راحة من التدريبات لليوم الثالث"

صدى البلد

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يأتي حصول أوباما وعاشور على الراحة في ظل غيابهما عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

من ناحية أخرى، واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أداء برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.


وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، وذلك لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.


و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات.

كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء ، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز.. ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من هذه الفقرة التدريبية، وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك أوباما محمود عبد العزيز نادي الزمالك مران الزمالك

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