وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان فعاليات صالون 30 يونيو بعنوان الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية أولى فاعليات صالون 30 يونيو " الجمهورية الجديدة " وما تم إنجازه وحصاد الـ 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيديو إنجازات رئيس الجمهورية وما شهدته القطاعات الخدمية من طفرة كبيرة انعكست على مستوى الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تم عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو إنشائها لاستثمار طاقات الشباب، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، أعقبه بعد ذلك مجموعه أغاني وطنية نالت استحسان وإعجاب الحضور.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في أولي فعاليات صالون 30 يونيو والذي ينظمه حزب مستقبل وطن بعنوان الجمهورية الجديدة وماتم إنجازه وحصاد ال7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والنائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رحب المحافظ بزيارة الوزير والتي تأتي في إطار الاحتفال بثورة 30 يونيو ، ومرور ٧ سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والتي شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وحققت طفرة غير مسبوقة علي مستوي كافة القطاعات بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياه كريمه لهم.

ومن المقرر أن يشارك وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية في فعاليات صالون 30 يونيو لاستعراض إنجازات الدولة المصرية والتأكيد علي دعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها فخامة الرئيس للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي معيشتهم في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكذلك عدد من شباب برلمان الشرقية وذلك للتأكيد على استمرار فتح قنوات الاتصال المباشر معهم، لتبادل الرؤى والأفكار وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وتفعيل دورهم في صنع القرار .