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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مشاركة فاعلة لوعاظ وواعظات الأزهر في لجنة الفتوى بمعرض الكتاب

ركن الفتوى في معرض
ركن الفتوى في معرض الكتاب

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، والذي انطلقت فعالياته منذ يومين، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم ك على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

رغم الطقس الحار.. توافد على معرض الكتاب في يومه الثاني

تعددت الأسئلة التي وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات، ومن أبرز المسائل التي استقبلها الركن، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث. 
يأتي تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الخامس على التوالي، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم،  والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.

 

الأزهر القاهرة الدولى للكتاب ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات القضايا الفكرية

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