الطويل: ثورة 30 يونيو أحبطت أخونة أجهزة الدولة المصرية

قال طارق الطويل عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من الثورات الشعبية العظيمة في تاريخ مصر، تضافر فيها المصريون جميعًا مسلمين ومسيحيين وشباب ورجال، للتخلص من حكم الإخوان الأسود.

وأوضح الطويل خلال تصريحات له اليوم، أن نجاح ثورة 30 يونيو أوقف "أخونة الدولة المصرية"، وبالخصوص خطة أخونة وتمزيق أجهزة الدولة السيادية، التي كان يتبناها تنظيم الإخوان.

وأشار عضو البرلمان، الى أن نجاح الثورة حمى القوات المسلحة المصرية، وحافظ عليها قوات ضخمة ومتماسكة ومهيبة، عزّ لمصر وفخر للعرب جميعًا.

وأضاف النائب، أنه لولا 30 يونيو لما كنا جميعنا نلمس بأيدينا اليوم الإنجازات العملاقة في الطرق والمحاور والبنية التحتية والإسكان والزراعة والصناعة وباقي الإنجازات، التي انتشلت مصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة ووضعتها على أعتاب التقدم.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن 30 يونيو ثورة عظيمة، صنعها شعب قوي قادر وساندتها القوات المسلحة الباسلة، وأعادت الوطن للأمام وسط الدول المدنية المتحضرة، بدل الخطاب الإخواني الديني الظلامي الذي كان يجرنا اليه الإخوان.