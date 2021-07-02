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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. هدف أول لـ إسبانيا من لاعب سويسرا في مرمى منتخبه

صدى البلد

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره السويسري بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إسبانيا جاء عن طريق دينيس زكريا لاعب المنتخب السويسري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، حيث ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا، لتسكن شباك بلاده بالخطأ.

تشكيل إسبانيا لمواجهة سويسرا:

 حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - باو توريس - إيمريك لابورت - جوري ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- بيدري - كوكي

خط الهجوم: فيران توريس - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا

 

إسبانيا ضد سويسرا

 

ويسعى قطار إسبانيا بقيادة لويس إنريكي “المدير الفني”،  لتخطي سويسرا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو نهائي يورو 2020.

كانت منتخب إسبانيا تفوق على كرواتيا، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في الدور ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب سويسرا في تفجير مفاجأة جديدة في يورو 2020، بإقصاء إسبانيا من البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وحقق منتخب سويسرا مفاجأة مدوية، بالفوز على فرنسا “ بطل العالم 2018”، في الدور ثمن النهائي، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 3-3.

يذكر أن آخر مباراة رسمية، جمعت إسبانيا وسويسرا، كانت في شهر نوفمبر الماضي، بدوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل 1 - 1.

ويلتقي اليوم اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة يورو 2020، بلجيكا مع إيطالياـ في الدور ربع النهائي.

تنظيم خاص لـ يورو 2020:

 

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

اسبانيا منتخب اسبانيا يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية إسبانيا ضد سويسرا

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