مؤسس منظومة دكتور دايت يكشف طريقة التخسيس أونلاين

قال رامي عطية،استشارى التغذية و مؤسس منظومة دكتور دايت، إن المنظومة بدأ العمل قبل انتشار فيروس كورونا للمساعدة على التخسيس أون لاين

وأوضح ومؤسس منظومة دكتور دايت خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد، أن التخسيس من الأشياء التى يمكن تنفيذها دون رؤية الطبيب مباشرة.

وأضاف مؤسس منظومة دكتور دايت، التخسيس يحتاج إلى معرفة اللايف ستايل للحالة التى تحتاج إلى التخسيس.

وتابع: أنه منظومة دكتور دايت، تحتاج إلى معرفة البيانات الكاملة للعميل لوضع برنامج التخسيس المناسب".

الشيكولاتة في الصباح تساعد على التخسيس.. حقيقة أم كذبة؟

أن تبدأ يومك بوجبة فطور متوازنة مهم لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية، لكن هل تعلم أن تناول الشيكولاتة في الصباح يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن “التخسيس”؟.

وتشتهر شيكولاتة الحليب باحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون، لذا فهي ليست دائمًا أول ما تذهب إليه عندما تتبع نظامًا غذائيًا، ولكن توصل إلى الأطباء والعلماء إلى مفاجأة.

واكتشف الباحثون في مستشفى بريجهام للنساء، والتي مقرها ولاية بوسطن الأمريكية، فوائد تضمين الشيكولاتة في تغذيتك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسجل الفريق الطبي، بيانات 19 امرأة بعد انقطاع الطمث، وقد تناولت كل امرأة 100 جرام من شوكولاتة الحليب إما خلال ساعة واحدة من الاستيقاظ أو ساعة واحدة قبل الذهاب إلى الفراش، ثم قارن الخبراء زيادة الوزن لدى النساء اللائي تناولن الشوكولاتة وأولئك اللائي لم يتناولنها.

ووجد الباحثون أن تناول الشيكولاتة في الصباح أو في الليل لم يحدث فرقًا في الوزن، وذكروا أيضًا أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجوع والشهية وكذلك النوم.

وأشار العلماء إلى إن تناول الشيكولاتة في الصباح يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم، وفي الليل يمكن أن يغير التمثيل الغذائي ويؤدي إلى أنماط نوم أكثر انتظامًا.