عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأردني لؤي حجازين يحيي كبرى حفلاته الغنائية في مصر بمكتبة الإسكندرية

الأردني لؤي حجازين
الأردني لؤي حجازين

يستعد الفنان الأردني لؤي حجازين، لإحياء كبرى حفلاته الغنائية في مصر،  يطل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء الإثنين 12 يوليو.

 

ويحتفل حجازين مع جمهوره المصري بإطلاق أجدد ألبوماته الغنائية "محلاكي" عبر مشاركته الخاصة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية والذي يستمر على مدار شهر متواصل بأكثر من ثلاثين حفل غنائي، حيث يفتتح لياليه بحفل فرقة مسار إجباري.

txt

بعد نجاح أغنيته الجديدة .. مصطفى حجاج يتألق في حفل بورتو سعيد.. صور

txt

الأوبرا تستعد لاستضافة حفل أنغام وسط إجراءات احترازية

الأردني لؤي حجازين

ويمتع لؤي حجازين بالعرض الأول لأغنيات ألبومه الجديد،  جمهوره المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته من بينها "سنتين تلات" و"مبسوط بحالي" و"لو أقدر أطير"، مع تقديمه أجدد أغانيه "من خيالي"، كما ينوي استغلال تواجده في مصر لتصوير كليب أغنية الألبوم الرئيسية "محلاكي" في القاهرة.

 

لؤي حجازين مغني وملحن ومؤلف موسيقي وعازف كيبورد أردني،  بدأ رحلته الغنائية منذ قرابة ثلاث سنوات، عرف فى الساحة الموسيقية الأردنية بكونه عضوا أساسيا فى فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق فى مشواره الفنى المنفرد بمشروعه الخاص،  وأطل على الجمهور الأردنى والعربى كل فترة بأغنية منفردة جديدة، منها "أنا وأنتى"، و"أنادى"، ويحتفل حاليًا بظهور ألبومه الأول.

الأردني الفنان الاسكندرية مكتبة لؤي حجازين حفل مسرح

موضوعات متعلقة

فرقة الأطلال للموسيقى العربية في ساقية الصاوي.. الثلاثاء 6 يوليو

خالد عبد الجليل: وداعا رمسيس مرزوق

أهم رموز التصوير.. رئيس المركز القومي للسينما ينعي رمسيس مرزوق

سأفتقدك.. هاني رمزي ينعى رمسيس مرزوق

وداعا يا قديس التصوير.. سعيد شيمي ينعي رمسيس مرزوق برسالة مؤثرة

أخبار الفن.. حقيقة مخاطبة الموسيقيين يوتيوب و فيسبوك ضد حمو بيكا.. محمد على رزق يعلن تفاصيل الحالة الصحية لممثل شاب

منع سير المواطنين.. كواليس A Day To Die لـ محمد كريم مع بروس ويليز

بعد ساعات من طرحها.. مشاهدات ضعيفة لأغنية يالهوي لـ محمود الليثي

ترشيحاتنا

البوصلة يستعرض نجاحات شركة بيراميدز للتطوير العقاري.. فيديو

نقيب الفلاحين يرد على المتداول بـ ارتفاع أسعار المانجو بـ سوق الفاكهة|فيديو

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو

أنا وماكي كتبنا الكتاب .. عقد قران المخرج عمرو سلامة

الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

اكتسح الفئة الرائدة .. هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

بالقانون ..حرمان الموظف من أجر أجازته حال قيامه بهذا الفعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ