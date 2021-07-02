برلمانية: تكليف الرئيس بتوفير مسكن لنزلاء دور الأيتام يؤمن حياتهم المستقبلية

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار الرئيس السيسي بمنح نزلاء دور الأيتام الذين يبلغون 18 عاما، بتخصيص ميزانية كبيرة لدعم هذه الفئة من خلال توفير مسكن ملائم ومفروش لهم بهدف تأمين حياتهم المستقبلية.

أكدت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية ليست تسعي لتوفير مسكن ملائم فحسب بل و أيضا توفير فرص عمل تعمل علي دمجهم في بيئة العمل بالمجتمع، معقبة " هذه الفئة عاشت في مجتمع منعزل وهي "دور الرعاية" ولابد من تأهيلهم إجتماعيا" حتي يستطيعوا ممارسة الحياة بشكلي طبيعي كسائر الأفراد.

و لفتت عضو مجلس النواب، إلي أهمية تغيير ثقافة ونظرة المجتمع نحو خريجي دور الأيتام وكأنها وصمة عار بل يجب التوعية بأن ظروف النشأة والتربية أمر خارج عن إرادتهم ولا لوم عليهم.

وناشدت النائبة، الجهات المختصة بضرورة منح من هم بعمر الـ 18 عام من نزلاء دور الأيتام ببرامج إرشاد أسرية وعمل تقييمات نفسية لهم وذلك كي يتمكنوا من التكيف مع الظروف المعيشية الجديدة حال خروجهم من هذه الدور، فضلا عن برامج تنمية المهارات الفنية والمهنية بالنسبة لصعيد العمل.

وكان قد كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن وزيرة التضامن الاجتماعى بشرتنا بأن الرئيس السيسى خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن من تجاوز الـ18 سنة واقترب من الخروج من دار الأيتام وليس لديه سكن سنبدأ بالتأهيل المهنى له وتوفير السكن، بحيث عندما يخرج من الدار يكون له وظيفة وسكن