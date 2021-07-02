هذه هي حياتنا.. مفاجأة في أقوال فتاة التحرش بالفيوم

نفت فاطمة فتاة التحرش بالفيوم التي تداول نشطاء التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم مقطع فيديو أثناء هزارها مع أصدقائها حلمي ووليد، أنها تعرضت لعملية تحرش من أصدقائها المقربين، وأن مقطع الفيديو لا تعلم عنه شيئا ولا تعلم من الذي قام بتصويره من عمارة سكنية مطلة على ميدان المسلة أثناء قيامهما باللهو والهزار مع زميليها حلمي ووليد.

أضافت فاطمة في تحقيقاتها أمام المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، أنها ليست من مدينة الفيوم، وإنما جاءت للعيش مع شقيقتها فى مدينة الفيوم لجمع القمامة وبيع المناديل في إشارات المرور بميدان المسلة، وأنها دائما تقوم بالهزار مع أصدقاء المهنة حلمى ووليد، ولا يملكون أي تليفونات محمولة وأن الفيديو الذى تم تصويره لهم لا يعرفون عنه شيئا ويرجح أن يكون أحد نشطاء التواصل الاجتماعى بإحدى العمارات السكنية المطلة على ميدان المسلة هو الذى قام بتصويره ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر أكد حلمى ووليد أقوال صديقتهما فاطمة، وأن ما شاهده البعض فى الفيديو المصور مجرد هزار وهذه هي حياتهم التى يعيشونها.

تم تحرير محضر مشاجرة للفتاة وصديقيها، وتم عرضهم على نيابة بندر الفيوم لاتخاذ اللازم.