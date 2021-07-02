سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أسوان في الدوري

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء وتعادل اسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة .

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت الي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

سدد فريق سيراميكا كليوباترا 15 كرات علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

غياب شادي حسين



وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة .