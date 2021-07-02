عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أسوان في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء وتعادل اسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة .

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت الي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

سدد فريق سيراميكا كليوباترا 15 كرات علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.  

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

 

غياب شادي حسين


وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

 

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة .

أسوان فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز الدوري

ترشيحاتنا

البوصلة يستعرض نجاحات شركة بيراميدز للتطوير العقاري.. فيديو

نقيب الفلاحين يرد على المتداول بـ ارتفاع أسعار المانجو بـ سوق الفاكهة|فيديو

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو

أنا وماكي كتبنا الكتاب .. عقد قران المخرج عمرو سلامة

الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

اكتسح الفئة الرائدة .. هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

بالقانون ..حرمان الموظف من أجر أجازته حال قيامه بهذا الفعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ