وزيرة الثقافة: مصر الدولة الوحيدة التي أقامت معرض كتاب بهذه الضخامة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه رغم ظروف جائحة كورونا إلا أنه كان هناك إصرار كبير علي إقامة هذا المعرض في موعده المحدد.

ووأضافت وزيرة الثقافة خلال حوارها مع مراسل برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،: "مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أقامت معرض كتاب بهذه الضخامة، مردفة:" المعرض هذا العام يضم 1218 ناشر".

وأوضحت وزيرة الثقافة:" هذه المشاركات المجتمعية تؤثر بالإيجاب علي الوضع الحالي في مصر وتعطي إنطباعا جيدا على المستوى الخارجي، بإن حركة العمل والإنتاج مستمرة لاتتوقف في ظل أزمة كورونا علي مستوي دول العالم.

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ويشهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" توافد عدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح، وذلك فى ظل تواجد أمنى مكثف من قبل رجال الشرطة، لمنع حدوث أى تجاوزات، والحرص على تسهيل دخول المواطنين للمعرض.



شهدت الساعات الأولى من اليوم بعد انتهاء صلاة الجمعة، حالة من الزحام مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.



كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.



وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

