عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار تحقيقات النيابة العامة في واقعة فتاة الفستان الطالبة بكلية الآداب فضلا عن استدعاء كافة الأطراف للإدلاء بأقوالهم للرد علي إتهامات الفتاة بالتنمر عليها واعنراضهم علي إرتدائها مثل هذا الفستان أثناء أدائها إمتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني.

 

وأفادت مصادر داخل النيابة العامة بطنطا أن تقرير الرصد الفني لكاميرات المراقبة داخل كلية الآداب بجامعة طنطا كشفت عدم مصداقية ادعاءات الفتاة حول واقعة التنمر اللفظي من جانب المشرفين والمراقبين داخل اللجنة.

محافظ الغربية يسلم عدد 44 عقداً لتقنين التعديات على أراضي الدولة

الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تلقي  اتصالاً هاتفياً من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تم خلاله منافشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة طالبة كلية الاداب وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبى الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان.

أكد رئيس الجامعة خلال الاتصال أن الواقعة سيتم احالتها إلى مكتب النائب العام للتحقيق  واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي فى بيان لها على الصفحة الرسمية للمجلس  القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود زكي على متابعته القضية وتحركه السريع وإحالة الملف بأكمله الى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربةً عن استنكارها واستيائها الشديدين مما تعرضت له الفتاة من أذي نفسي . 

 

وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.

فتاة الفستان جامعة طنطا التحقيق النيابة العامة كاميرات مراقبة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف

ترشيحاتنا

البوصلة يستعرض نجاحات شركة بيراميدز للتطوير العقاري.. فيديو

نقيب الفلاحين يرد على المتداول بـ ارتفاع أسعار المانجو بـ سوق الفاكهة|فيديو

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو

أنا وماكي كتبنا الكتاب .. عقد قران المخرج عمرو سلامة

الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

اكتسح الفئة الرائدة .. هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

بالقانون ..حرمان الموظف من أجر أجازته حال قيامه بهذا الفعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ