الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار تحقيقات النيابة العامة في واقعة فتاة الفستان الطالبة بكلية الآداب فضلا عن استدعاء كافة الأطراف للإدلاء بأقوالهم للرد علي إتهامات الفتاة بالتنمر عليها واعنراضهم علي إرتدائها مثل هذا الفستان أثناء أدائها إمتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني.

وأفادت مصادر داخل النيابة العامة بطنطا أن تقرير الرصد الفني لكاميرات المراقبة داخل كلية الآداب بجامعة طنطا كشفت عدم مصداقية ادعاءات الفتاة حول واقعة التنمر اللفظي من جانب المشرفين والمراقبين داخل اللجنة.

الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تلقي اتصالاً هاتفياً من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تم خلاله منافشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة طالبة كلية الاداب وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبى الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان.

أكد رئيس الجامعة خلال الاتصال أن الواقعة سيتم احالتها إلى مكتب النائب العام للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.



كما توجهت الدكتورة مايا مرسي فى بيان لها على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود زكي على متابعته القضية وتحركه السريع وإحالة الملف بأكمله الى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربةً عن استنكارها واستيائها الشديدين مما تعرضت له الفتاة من أذي نفسي .

وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.