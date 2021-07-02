بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها

شاركت الفنانة ميريهان حسين صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وخطفت الأنظار بجمالها.

وتألقت ميريهان حسين بإطلالة لافتة، مرتدية سترة حمالات مكشوفة الصدر والكتفين باللون الأخضر، وبتسريحة شعر عشوائية وميك اب بسيط أبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



ميرهان حسين ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).